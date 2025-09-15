Півзахисник Шахтаря, який на правах оренди виступає за словацький Татран, Кирило Сігеєв поділився думками щодо переходу експартнера Георгія Судакова до Бенфіки.

Це дуже круто. Бенфіка може допомогти Жорі стати трампліном до топ-клубу. Він давно цього хотів, а присутність в команді Толі Трубіна посприяє швидкій адаптації в Португалії. Він дуже розумний, креативний і технічний гравець, який може зробити Бенфіку сильнішою.

Колишні партнери по академії? З багатьма хлопцями спілкуюсь. Підтримуємо один одного. Цікаво за ними спостерігати. Працюючи з першою командою ти так само прогресуєш і можеш багато навчитись, як не крути.

Важко витіснити бразильців? В Шахтарі так було завжди. Я би дуже хотів, щоб наші хлопці отримали свій шанс, який був у Судакова, Бондаренка, Мудрика. Як всі знають, бразильця можна продати набагато дорожче за наших. Арда Туран змусив бразильців повертатись назад, допомагати захисникам, хоча вони не сильно це люблять. Він був крутим гравцем. Всі гравці його поважають, – сказав Сігеєв у інтерв'ю «Українському футболу».