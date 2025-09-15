Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже поділився думками перед матчем стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Карабаха. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Тренери Бенфіки добре знають вимоги: недостатньо просто вигравати трофеї, ми маємо показувати якісну гру. В обороні ми швидко повернулися до торішнього рівня, ми сильні. І в плані пресингу ми, можливо, одна з найкращих команд у Європі. Але нам є куди зростати в атаці. Треба додавати в динаміці та русі. Попереду довгий шлях.

У міру появи можливостей розмовлятимемо з гравцями. Вірю, що завтра команда покаже гарну гру. Я сказав, що мені не сподобалася попередня гра [проти Санта-Клари, 1:1], але важливо розуміти, що ми в процесі розвитку.