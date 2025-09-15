Новий тренер Судакова: «Ми, можливо, одна з кращих команд у Європі»
Повідомлялося, що новачок Бенфіки може дебютувати у стартовому складі команди Трубіна
близько 1 години тому
Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже поділився думками перед матчем стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Карабаха. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Тренери Бенфіки добре знають вимоги: недостатньо просто вигравати трофеї, ми маємо показувати якісну гру. В обороні ми швидко повернулися до торішнього рівня, ми сильні. І в плані пресингу ми, можливо, одна з найкращих команд у Європі. Але нам є куди зростати в атаці. Треба додавати в динаміці та русі. Попереду довгий шлях.
У міру появи можливостей розмовлятимемо з гравцями. Вірю, що завтра команда покаже гарну гру. Я сказав, що мені не сподобалася попередня гра [проти Санта-Клари, 1:1], але важливо розуміти, що ми в процесі розвитку.
Матч Бенфіка – Карабах відбудеться на стадіоні Ештадіу да Луш у Лісабоні. Стартовий свисток пролунає у вівторок, 16 вересня, о 22:00 за Києвом.
Раніше повідомлялося, що новачок «орлів» Георгій Судаков зіграє в стартовому складі Бенфіки в Лізі чемпіонів проти Карабаха.