Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін знову опинився під критикою після дербі зі Спортінгом. Головний тренер команди Жозе Моурінью відкрито висловив невдоволення діями голкіпера під час першого пропущеного м'яча.

За інформацією португальського видання A Bola, попереду матч Ліги чемпіонів проти Наполі, де тренер навряд чи пробачить повторення помилок. У разі невдачі місце у стартовому складі може зайняти Самуель Соареш.

Цього сезону 24-річний Трубін провів за Бенфіку 21 матч у всіх турнірах, пропустивши 15 м'ячів і оформивши 11 «сухих» зустрічей.

Раніше Трубін потрапив до топ-5 найдорожчих голкіперів світу.