Сергій Разумовський

Лісабонське дербі між Бенфікою та Спортінгом у 13-му турі чемпіонату Португалії матиме особливе значення для українських футболістів «орлів» – голкіпера Анатолія Трубіна та півзахисника Георгія Судакова. Обидва вийшли у стартовому складі Бенфіки, і поєдинок стане для них знаковим з точки зору особистої статистики.

Для Трубіна ця зустріч буде вже 120-ю в футболці «орлів» у всіх турнірах. З урахуванням матчу проти Спортінга, його доробок розподіляється так: 71 поєдинок у Прімейрі, 27 – у Лізі чемпіонів, по 6 – у Кубку ліги та Лізі Європи, 5 – у Кубку Португалії, 4 – на клубному чемпіонаті світу і 1 – у Суперкубку Португалії. За загальною кількістю матчів за лісабонський клуб серед українців він впевнено випереджає Сергія Кандаурова (81 матч: 67 – Прімейра, 6 – Кубок Португалії, 5 – Кубок УЄФА, 3 – Ліга чемпіонів) та Романа Яремчука (47 ігор: 25 – Прімейра, 16 – Ліга чемпіонів, 4 – Кубок ліги, 2 – Кубок Португалії).

Для Георгія Судакова дербі також стане особливим. Півзахисник збірної України проведе свій 10-й матч у чемпіонаті Португалії, і за цим показником випередить іншого українця – Сергія Ателькіна, на рахунку якого 9 поєдинків у місцевій першості.

Таким чином, зустріч із Спортінгом не лише важлива з турнірної точки зору, а й увійде в історію виступів українців за Бенфіку. Пряма трансляція центрального матчу турі в чемпіонаті Португалії.