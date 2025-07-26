Український воротар Анатолій Трубін може залишити Бенфіку в трансферне вікно, повідомляє Glorioso 1904.

За даними джерела, до 23-річного вартового воріт виявляють інтерес одразу кілька топ-клубів Європи. У самій Бенфіці готові попрощатися з Трубіним і вже почали пошук його заміни. Планується, що кошти, отримані з продажу українця, підуть на підписання нового голкіпера.

Трубін перейшов до Бенфіки влітку 2023 року з донецького Шахтаря за 10 мільйонів євро. За умовами угоди, український клуб отримає 40% від чистого прибутку з наступного трансферу.

Минулого сезону Анатолій відіграв 51 матч за лісабонську команду у всіх турнірах, пропустивши 54 м'ячі та оформивши 21 суху гру.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті готовий купити Трубіна за 55 мільйонів фунтів.