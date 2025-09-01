Три українські легіонери Віталій Миколенко з Евертона, Андрій Лунін з Реала Мадрид та Анатолій Трубін з Бенфіки приєдналися до збірної України у польському тренувальному таборі.

Під керівництвом Сергія Реброва національна команда готується до відбіркових матчів чемпіонату світу 2026 року.

5 вересня Україна зіграє з Францією у Вроцлаві, а 9 вересня проведе виїзний матч проти Азербайджану до Баку.

У групі D, крім України та Франції, також беруть участь збірні Ісландії та Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що збірна України вирушила на збір перед кваліфікацією ЧС-2026.