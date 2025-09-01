Три легіонери приєдналися до табору національної збірної України
Віталій Миколенко, Андрій Лунін та Анатолій Трубін приєдналися до синьо-жовтих
25 хвилин тому
Анатолій Трубін/фото: УАФ
Три українські легіонери Віталій Миколенко з Евертона, Андрій Лунін з Реала Мадрид та Анатолій Трубін з Бенфіки приєдналися до збірної України у польському тренувальному таборі.
Під керівництвом Сергія Реброва національна команда готується до відбіркових матчів чемпіонату світу 2026 року.
5 вересня Україна зіграє з Францією у Вроцлаві, а 9 вересня проведе виїзний матч проти Азербайджану до Баку.
У групі D, крім України та Франції, також беруть участь збірні Ісландії та Азербайджану.
