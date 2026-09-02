Павло Василенко

Сьогодні у медіа з'явилася інформація про те, що Андерлехт розглядає українця Олексія Гуцуляка як підсилення атаки, а сам футболіст нібито вже вирушив на медогляд перед переходом до бельгійського гранду.

Щоб перевірити достовірність цих повідомлень, кореспондент Sport.ua звернувся до менеджера футболіста Олега Авдиша. Представник Гуцуляка категорично спростував інформацію про трансфер.

«Це брехня. Такого й близько немає, і в Андерлехт він не перейде. Олексій розглядає пропозиції від інших клубів з інших країн. Відмова Еспаньолу? Це теж неправда. Бурбас вчергове збрехав», – заявив Авдиш.

Наразі 28-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента та продовжує пошуки нового клубу. Раніше Авдиш підтверджував інтерес до українця з боку Андерлехта, однак зазначав, що фінансові можливості бельгійського клубу не відповідають вимогам Гуцуляка.