Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань після перемоги на виїзді над одеським Чорноморцем (2:1) у матчі першого туру УПЛ розповів про амбіційні цілі клубу.

«Щоб займати високі місця, потрібно пройти шлях конкуренції. Той, який на сьогодні має Шахтар. Шахтар на сьогодні має шлях конкуренції, вони пройшли це, у них купували гравців роками на позиції краще за кращих.

Тому ми на цьому шляху. Звісно, що ми не можемо сьогодні говорити, що наші завдання – стати чемпіонами. Наша амбіція – це буде правильно сказано – стати чемпіонами в майбутньому. Коли це буде? Колись це буде. Якщо ми будемо продовжувати у тому ж дусі, якщо у нас буде правильна селекція, якщо ми будемо робити конкуренцію вищою. І потім буде результат на довгому шляху.

Тому зараз процес тільки-но розпочинається. Коли це станеться? Це може статися і в цьому році, може в наступному. Це просто питання часу», – цитує Ротаня клубна пресслужба.