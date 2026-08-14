Сергій Разумовський

Київське Динамо достроково завершило виступи в єврокубках. Після поразки від Карабаха в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій кияни вперше за останній 21 рік не змогли дістатися фінального етапу кваліфікації одного з європейських турнірів.

Востаннє настільки ранній виліт Динамо зафіксували в сезоні-2005/06. Тоді столичний клуб поступився швейцарському Туну та припинив боротьбу за вихід до основного етапу Ліги чемпіонів ще до фінального кваліфікаційного раунду.

Після цього кияни протягом багатьох років незмінно доходили щонайменше до фінального раунду відбору Ліги чемпіонів, Ліги Європи або Ліги конференцій. Незалежно від підсумкового результату сезону Динамо зберігало можливість поборотися за вихід до основної стадії одного з турнірів.

Однак цього разу серія перервалася. Після перемоги в першому матчі проти Карабаха з рахунком 1:0 команда не змогла втримати перевагу у виїзній зустрічі. Азербайджанський клуб забив два м’ячі та здобув путівку до наступного етапу кваліфікації.

Для Динамо ця невдача стала історичною ще з однієї причини. Вперше з 1992 року кияни не пройшли далі в єврокубковому протистоянні, маючи перевагу в один гол після першого матчу.

До зустрічі з Карабахом Динамо одинадцять разів опинялося в подібній ситуації та щоразу зберігало перевагу за підсумками двох поєдинків. Проте дванадцяте таке протистояння стало винятком із правила.

Також після двох сезонів Динамо знову не зіграє на загальному етапі єврокубків. У сезоні-2023/24 команда із загальним рахунком 2:4 поступилася турецькому Бешикташу в раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій.