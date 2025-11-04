Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував епізод з непризначеним пенальті на Шолі Огундані у матчі 11-го туру УПЛ проти Шахтаря (3:1). Слова бізнесмена передає пресслужба клубу.

Те, що сталося у матчі у Львові, мене, як президента клубу, не просто засмутило – я можу сказати відверто: це викликало у мене обурення. Я ніколи не чув від Шовковського, який завжди виділявся своєю дипломатичністю, слова «свавілля» на адресу суддівства. Але якщо він використав його після матчу, це говорить про те, що навіть його терпець вже увірвався! Як і мій!

Палкін після того, як гравця штовхнули десь біля штрафного майданчика, в куті, і після цього забили гол, дав інтерв’ю, у якому заявив: «Я знаю, кому це потрібно». Так ось, я теж хочу відповісти: я знаю, кому це потрібно. І дуже добре знаю.

Тоді рахунок був 2:1, і суддя не призначив стовідсотковий пенальті. Можливо, його й не було – але в такій ситуації система VAR зобов’язана була втрутитися. І чому арбітр Пасхал не звернув увагу на цей момент? Романов міг не побачити, міг не встигнути, але для чого тоді VAR, якщо він навіть не переглядає такий епізод?

Чому також не звернули увагу на момент, коли Попова вдарили прямою ногою – не граючи в м’яч, а просто в ногу, – і за це показали лише жовту картку? Хіба це не дивно – коли в матчах, де таке напруження, де футболісти грають на пульсі 200-220, із величезним бажанням, судді поводяться так, ніби це товариська гра? Ми бачимо, як арбітри знову повертаються до старої історії з Гармашем... Але мовчати ми більше не будемо.

Давайте повернемось до жовтневого матчу з «Металістом-1925», коли Буяльского відверто вдарили по ногам в штрафній, але знову ж таки – не призначили стовідсотковий пенальті. Тому у мене двояке враження від останніх двох матчів. Я не можу мати жодних претензій до команди щодо самовіддачі. Так, є моменти, які треба покращувати. Так, я розумію, що команду необхідно підсилювати. Не від хорошого життя Ярмоленко грає центрального нападника. Але якщо наш основний форвард почне виходити й забивати у кожному матчі, тоді, напевно, Андрій гратиме на своїй звичній позиції. Але на сьогодні – і в матчі з «Кривбасом», і в грі з «Шахтарем», – він довів, що є майстром.