Центральний матч 10-го туру Української Прем’єр-ліги відбудеться у Києві, де чинний чемпіон країни Динамо прийме лідера турнірної таблиці – Кривбас.

Після потужного старту сезону динамівці різко знизили темп. Команда Олександра Шовковського не може виграти вже п’ять матчів поспіль, завершуючи зустрічі внічию. Невдачі продовжилися і на міжнародній арені – Динамо зазнало двох поразок у груповому етапі Ліги конференцій.

Травми лідерів, зокрема Ярмоленка, Шапаренка та Тимчика, лише ускладнили ситуацію. Наставник киян визнає: дрібні помилки коштують результатів, і команді потрібно терміново знайти шлях до перемог.

Для Динамо поєдинок з Кривбасом стане важливим випробуванням перед серією матчів з Шахтарем і продовженням єврокубкової кампанії.

Кривбас Патріка ван Леувена, навпаки, демонструє впевнені результати. Команда втратила очки лише у трьох матчах сезону, а в дев’ятому турі очолила таблицю УПЛ. Єдиною неприємністю для криворіжців став виліт з Кубка України через технічну поразку після порушення ліміту на легіонерів.

Гравці Кривбаса налаштовані рішуче – в команді заявляють, що їдуть до Києва лише за перемогою.

Історія очних зустрічей говорить на користь Динамо: у 53 матчах кияни перемагали 41 раз, тоді як Кривбас здобув лише дві перемоги. Проте поточна форма гостей дозволяє очікувати напруженого та рівного поєдинку.

