Павло Василенко

Через незадовільні результати Динамо в останніх матчах керівництво може звільнити головного тренера Олександра Шовковського.

Проте наразі у власників київського клубу немає негайного бажання звільняти наставника, повідомляє телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Однак їхню думку можуть змінити невдалі результати у найближчих матчах, серед яких є два матчі з донецьким Шахтарем.

У разі звільнення головного тренера брати Суркіси можуть призначити Андрія Ярмоленка граючим тренером. Зазначається, що у вінгера киян наразі зникло бажання обійматися посаду спортивного директора.

Підопічні Шовковського не перемагають вже шість офіційних матчів поспіль: чотири нічиї, дві поразки.

В УПЛ київська команда після дев’яти турів йде третьою, маючи 17 набраних балів у своєму активі.

В Кубку України Динамо вийшло до 1/8 фіналу, де 29 жовтня прийматиме донецький Шахтар.