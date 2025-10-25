Ярмоленко може очолити Динамо? Джерело повідомило деталі
Подробиці можливих змін у київській команді
близько 1 години тому
Через незадовільні результати Динамо в останніх матчах керівництво може звільнити головного тренера Олександра Шовковського.
Проте наразі у власників київського клубу немає негайного бажання звільняти наставника, повідомляє телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
Однак їхню думку можуть змінити невдалі результати у найближчих матчах, серед яких є два матчі з донецьким Шахтарем.
У разі звільнення головного тренера брати Суркіси можуть призначити Андрія Ярмоленка граючим тренером. Зазначається, що у вінгера киян наразі зникло бажання обійматися посаду спортивного директора.
Підопічні Шовковського не перемагають вже шість офіційних матчів поспіль: чотири нічиї, дві поразки.
В УПЛ київська команда після дев’яти турів йде третьою, маючи 17 набраних балів у своєму активі.
В Кубку України Динамо вийшло до 1/8 фіналу, де 29 жовтня прийматиме донецький Шахтар.