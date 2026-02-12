ЛНЗ продовжує підготовку до другої частини сезону на тренувальному зборі у Туреччині. У четвер, 12 лютого, підопічні Віталія Пономарьова провели свій останній контрольний матч у рамках цього етапу підготовки. Нагадаємо, що минулого сезону Рига стала чемпіоном Латвії, випередивши РФШ всього на одне очко у напруженій боротьбі за титул.

Українська команда активно увійшла в гру та регулярно створювала небезпечні моменти біля воріт суперника, проте реалізувати свої шанси так і не змогла. У той же час футболісти Риги відзначилися чотири рази, при цьому один з м'ячів було відправлено у власні ворота.

Всього за час турецького збору ЛНЗ провів дев'ять спарингів, здобувши сім перемог, один раз зігравши внічию та зазнавши однієї поразки.=

Товариські матчі. Туреччина. 12 лютого

ЛНЗ (Україна) – Рига (Латвія) - 1:3

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ підписав африканського легіонера.