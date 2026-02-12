Антонелла Рокуццо, дружина нападника Інтера Маямі Ліонеля Мессі, поділилася особистими роздумами про роль жінки у 2026 році та виклики, з якими стикається у повсякденному житті.

Я намагаюся зосереджуватися на родині. Мої діти — це пріоритет номер один. Зараз я можу займатися і своїми справами.

Важко знайти баланс, будучи мамою, бізнесвумен і водночас беручи участь у багатьох подіях. Я почувалася дуже винною через те, що залишала дім і не могла бути поруч із дітьми. Я їздила до Нью-Йорка на кілька днів і дуже переживала з цього приводу. Але коли поверталася, усе було прекрасно. Ніхто не помер. Я зрозуміла, що можу робити це частіше.

Для мене дуже важливо показати дітям, що можна бути сильною жінкою і мати власне життя. Важливо робити щось для себе. Було важко, і це досі важко. Мені не завжди це подобається.

У мене є підтримка чоловіка — і це дуже важливо. Якби не ця підтримка, думаю, я б не справлялася повною мірою. Я дуже сором’язлива, і для мене це все нове. Ніхто не знає мого голосу. Я не говорю. Навіть це інтерв’ю для мене новинка. Тому з часом я починаю почуватися дедалі впевненіше, — сказала Антонелла Рокуццо в інтерв'ю Elle.