Павло Василенко

Дані Карвахаль зіграв у матчі Ла Ліги між Реалом та Барселоною (2:1) в неділю, а у вівторок його поклали на операційний стіл. Капітана Реала чекає ще кілька місяців перерви в грі.

Карвахаль вийшов на поле на 72-й хвилині останнього Ель Класіко. Він залишався на полі до фінального свистка, а після матчу повідомив лікарям клубу про біль у коліні.

У понеділок Реал оголосив, що у Карвахаля діагностували розхитаний суглоб правого коліна, який спричиняє біль і може призвести до подальших травм. Карвахалю знадобилася операція, яку він переніс у вівторок. Йому зробили артроскопію коліна.

Реал оголосив, що операція пройшла успішно. Очікується, що гравець розпочне реабілітацію найближчими днями.

Досвідченому захиснику доведеться довго чекати на повернення на поле. За даними іспанських ЗМІ, він може бути поза грою 2-3 місяці. Ймовірно, він повернеться не раніше наступного року.

Це буде чергове відновлення Карвахаля. Він повернувся до гри влітку після розриву хрестоподібних зв'язок минулого сезону. Цього сезону він вже не грав через м'язову травму.

Головному тренеру Реала Хабі Алонсо доведеться покладатися на Трента Александера-Арнольда або Федеріко Вальверде на позиції крайнього захисника за відсутності іспанця. Англієць повертається після травми, тоді як уругваєць був змушений завершити гру проти Барселони через травму.