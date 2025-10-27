Реал оскаржить вилучення Луніна у матчі з Барселоною
Український воротар намагався запобігти бійці між гравцями команд
18 хвилин тому
Мадридський Реал має намір оскаржити червону картку Андрія Луніна, яку український голкіпер отримав наприкінці Ель Класико проти Барселони (2:1).
Хоча Лунін залишився на лаві запасних, він був вилучений уже після фінального свистка, коли на полі спалахнула сутичка між гравцями обох команд.
Як повідомляє The Athletic, у мадридському клубі не розуміють рішення арбітра та збираються подати апеляцію. За словами джерела, що перебувало поруч із подіями, українець «побачив, як уся лавка Барселони рушила в бік Вінісіуса, і став перед ним, щоб захистити партнера».
Андрій Лунін намагався зупинити конфлікт між футболістами Реала та Барселони, але в результаті отримав червону картку від арбітра зустрічі.