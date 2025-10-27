Мадридський Реал має намір оскаржити червону картку Андрія Луніна, яку український голкіпер отримав наприкінці Ель Класико проти Барселони (2:1).

Хоча Лунін залишився на лаві запасних, він був вилучений уже після фінального свистка, коли на полі спалахнула сутичка між гравцями обох команд.

Як повідомляє The Athletic, у мадридському клубі не розуміють рішення арбітра та збираються подати апеляцію. За словами джерела, що перебувало поруч із подіями, українець «побачив, як уся лавка Барселони рушила в бік Вінісіуса, і став перед ним, щоб захистити партнера».

Андрій Лунін намагався зупинити конфлікт між футболістами Реала та Барселони, але в результаті отримав червону картку від арбітра зустрічі.