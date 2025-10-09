Сергій Стаднюк

Відомий портал Transfermarkt оновив оціночні ринкові вартості футболістів іспанської Ла Ліги. Це позначилося і на цінах на українських гравців.

Найдорожчим представником України залишається Андрій Лунін із мадридського Реала. Попри відсутність ігрової практики за Хабі Алонсо, вартість воротаря збереглася на рівні 18 мільйонів євро.

Далі в рейтингу йдуть футболісти Жирони – Владислав Ванат і Віктор Циганков. Вартість нападника залишилася незмінною, тоді як вінгер каталонців утратив три мільйони євро. Тепер ціна на обох вихованців Динамо складає по 15 мільйонів.

Помітний прогрес продемонстрував молодий голкіпер Жирони Владислав Крапивцов, який донедавна захищав кольори збірної України на чемпіонаті світу U-20. Він подвоїв власну вартість – із 200 до 400 тисяч євро. Цей стрибок збігся з повідомленнями про інтерес до нього з боку Барселони.

Що ж до загальної картини, то найдорожчим гравцем Ла Ліги залишається вінгер Барселони Ламін Ямаль, чию вартість оцінили в 200 мільйонів євро. Йому дещо поступаються представники Реала Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем – по 180 мільйонів. Вони замкнули трійку