Головний тренер Жирони Кіке Альварес згадав ситуацію з Віктором Циганковим під час трансферного вікна.

«Ситуація з Циганковим була найбільш дивною. Вона такою залишалася від самого початку, особливо з огляду на його значення для команди та любов уболівальників.

Водночас проблема була ширшою – багато футболістів залишалися у невизначеному становищі. Історія Циганкова стала найгучнішою, але подібних ситуацій у клубі було чимало», – сказав Альварес для L`Esportiu.