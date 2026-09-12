Циганков опинився в епіцентрі трансферної драми. Тренер Жирони розкрив деталі
Українець влітку залишив каталонський клуб
Головний тренер Жирони Кіке Альварес згадав ситуацію з Віктором Циганковим під час трансферного вікна.
«Ситуація з Циганковим була найбільш дивною. Вона такою залишалася від самого початку, особливо з огляду на його значення для команди та любов уболівальників.
Водночас проблема була ширшою – багато футболістів залишалися у невизначеному становищі. Історія Циганкова стала найгучнішою, але подібних ситуацій у клубі було чимало», – сказав Альварес для L`Esportiu.
Цього літа вінгер збірної України перейшов до Аякса з Жирони за чотири мільйони євро.
Після п’яти турів Аякс має сім очок, хоча провів лише чотири матчі, та посідає п’яте місце.
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У наступному турі Аякс зіграє на виїзді проти Сітарда. Матч відбудеться 12 вересня, початок зустрічі запланований на 21:00 за київським часом.