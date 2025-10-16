Відомий спортивний журналіст Ігор Циганик упевнений, що нинішня криза в Динамо пов'язана з відсутністю ідентичності.

Циганик також розкритикував Олександра Шовковського за нестабільний вибір стартового складу, зазначивши, що постійна ротація гравців негативно впливає на результати команди.

«Якщо в нас тренер не має ідентичності, то тут нічого не буде. Для того, щоб мати ідентичність, він повинен мати фундамент, на якому будувати. Він повинен мати знання. У Шовковського перший клуб - це київське Динамо. Так не може бути.

Ми повинні розуміти, що буде Шовковський робити. І він не буде шарахатися зі сторони в сторону і не буде ставити сьогодні 4-3-3, а завтра 5-2... Я останнім часом не можу передбачити основний склад Динамо. Це біда для мене. Я при Хацкевичі не міг визначити стартовий склад Динамо, а зараз при Шовковському не можу визначити.

Звичайно, що це шкодить Динамо. Тому що коли ти знаєш, що ти будуєш, то ти потрохи це будуєш», - заявив Циганик на власному ютуб-каналі.