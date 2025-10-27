Сергій Стаднюк

Президент української Прем'єр-ліги Євген Дикий повідомив, що футбольні клуби Маріуполь і Десна були офіційно виключені з організації та втратили гарантоване місце у вищому дивізіоні.

Загальними зборами УПЛ було ухвалено рішення про виключення ФК Десна і ФК Маріуполь зі складу учасників Української Прем’єр-ліги. Закріпленого місця в УПЛ за ними немає. Питання щодо збереження професійного статусу клубів знаходиться в юрисдикції УАФ, – сказав Дикий в коментарі «Українському футболу». Євген Дикий

Після початку повномасштабного вторгнення Десна та ФК Маріуполь припинили виступи на професійному рівні. Рішенням УПЛ у 2022 році клубам було надано гарантоване місце у вищому дивізіоні у випадку відновлення виступів.

Маріуполь втратив усю інфраструктуру в тимчасово окупованому місті. Стадіон імені Гагаріна в Чернігові зазнав серйозних руйнувань.

У недограному сезоні 2021/22 Десна йшла сьомою, Маріуполь посідав останнє місце. В останньому очному матчі від 5 грудня команди зіграли з рахунком 3:3.