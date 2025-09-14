Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розкритикував арбітрів за матч п’ятого туру УПЛ проти Металіста 1925 (1:1), акцентувавши увагу на гол у ворота своєї команди.

«Щодо рішення арбітра – не впевнений, чи варто говорити про таке в подібних ситуаціях, але, вважаю, це рішення, за яке має бути соромно. Можливо, за вечерею Шевченко та Ріццолі повинні запитати себе, чи могли б вони таке зробити в Італії. Я сам був на такому рівні у футболі, і це було ганебне рішення. Але ми рухаємось далі, виконуємо свою роботу. Наше завдання – максимально покращувати гру на полі.

І все ж, якби хтось сказав, що цього гола не було з офсайду, я б зрозумів і прийняв. Але… думаю, 100 зі 100 людей назвали б це офсайдом. Таке бачу вперше у своєму житті», – цитує Турана клубна пресслужба.