Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран напередодні поєдинку Ліги конференцій з польською Легією висловився стосовно труднощів, які має команда від виснажливих переїздів під час єврокубкових матчів.

«Ми ніколи не ховаємося за виправданнями, але грати за таких умов також непросто. Маємо це прийняти. Ми з нашим штабом проводимо всі необхідні наукові дослідження щодо втоми, травм та іншого. Знаємо, що відбувається. Учора ми мали коротке тренування, у нас не було часу багато працювати тактично.

Після цього пообідали, а потім була поїздка. Звісно, ми не знали, що вона триватиме так довго. Моя команда змогла прибути до Кракова лише близько 21–22-ї години вчора. Грати за таких обставин важко, але нам потрібно йти далі. Це необхідно, і нам потрібен кожен», – цитує Турана клубна пресслужба.