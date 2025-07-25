Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився враженнями від перемоги над Бешикташем (4:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.

– У вас дуже молода команда – гравці по 19, 21, 24 роки, і це у єврокубках. Як ви вважаєте, це може стати недоліком через брак досвіду чи, навпаки, перевагою в майбутньому?

– Я погоджуюся з вами, це може стати як позитивною стороною, так і негативною, але ми з гравцями намагаємося робити акцент саме на позитиві. Як ми це реалізуємо? Коли вони помиляються через брак досвіду, я перший, хто буде з ними. Звісно, коли вони помиляються, я можу накричати на них на полі, можливо, щоб підбадьорити, та в роздягальні я завжди найближчий до них. Так, я вірю, що вони можуть припускатися помилок, але зрештою тільки я відповідаю за помилки. Я вірю в їхній великий потенціал. Вони забили стільки голів зараз на «Бешикташ Стедіум», добре діяли в єдиноборствах – я це справді ціную. Звісно, ми зосередимося на позитивному й будемо щодня вдосконалюватися.

Також хочу сказати, що цей раунд ще не завершено. «Бешикташ» – команда, яка добре грає під час переходів, вони ще гратимуть на виїзді, тому загроза зберігається. Вважаю, матч у Кракові ми почнемо з рахунку 0:0 і викладемося на всі 100%. Я хочу надіслати це послання всій спільноті «Шахтаря» – клубу, гравцям і вболівальникам. Також хочу висловити подяку клубу «Бешикташ» за теплий прийом. Особливо дякую пану Сердалу Адали, президентові клубу, адже він для мене як старший брат. Для мене завжди особливо грати тут. І поки ми не зустрічаємося один з одним на полі, я щиро бажаю їм успіху в майбутньому.