Головний тренер Шахтаря Арда Туран назвав завдання команди після його призначення на посаду.

Звісно, мета – повернення до виграшу чемпіонства в Україні. Ми також хочемо, щоб «Шахтар» грав у матчах, у назві яких є слово «фінал» – в єврокубках. Ми говоримо про це незалежно від турніру. Це можуть бути різні змагання, але, звичайно, ми хочемо продовжити виступ у Лізі Європи. Те, чого ми прагнемо, – це якісна гра та правильна організація.

Уявіть собі, ПСЖ знадобилося дев’ять років, щоб виграти Лігу чемпіонів. Дев’ять років! А Пепу Гвардіолі – вісім років, щоб знову виграти цей трофей. Чи можемо ми назвати їх невдахами або сказати, що вони погано грали впродовж цього часу? Ні.

Вони завжди демонстрували якісну гру. Але іноді на це потрібен час. Ми віримо, що наша команда має великий потенціал, але якщо ми хочемо досягти найвищого рівня та бути конкурентоспроможними, потрібно грати правильно. Ми віримо в розвиток і знаємо, що бути конкурентними – це шлях, який підсилює віру в себе. Якщо в нас будуть гарні результати, то буде легше приймати деталі та ігрові принципи. Хочу, щоб команда домінувала в матчі.

Думаю, що у Даріо дуже високі та складні цілі, навіть радикальні. Але Сергій Палкін – справжній джентльмен. Один із найприємніших людей, яких я зустрічав у своєму житті. Коли він про щось просить, то робить це дуже ввічливо. Про Даріо я не можу сказати те ж саме. Я люблю Даріо 😁.

Так, ми розмовляли з президентом на днях. Даріо – дуже хороший зв’язок у цьому сенсі. Тренери й президенти зазвичай спілкуються лише тоді, коли тренеру щось потрібно. Але в мене тут усе чудово – зараз маю все в «Шахтарі». Коли ми повернемося в Україну, то поговоримо з президентом особисто, – заявив Туран в інтерв'ю Tribuna.com.