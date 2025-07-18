Сергій Стаднюк

19-річний вінгер Шахтаря Аліссон Сантана заявив, що наслідує футболіста Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямаля, якому лише нещодавно виповнилося 18.

– Чи є в тебе приклади для наслідування серед гравців, які грають на твоїй позиції? За ким ти стежиш?

– Звісно, я захоплююся Мессі, бо він – один із найлегендарніших гравців. Мабуть, найкращий за всю історію футболу. Також Ламін Ямаль, Усман Дембеле, Букайо Сака, Савіо, який грає в Бразилії.

Вони надихають мене своєю грою. Діють ефектно та ефективно. Але якби обирав когось одного, то це – Ламін Ямаль, – зізнався Аліссон в інтерв'ю «Футболу 24».

Якби обирав когось одного, то це – Ламін Ямаль. Аліссон Сантана

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Також Аліссон висловився щодо авторитету нового головного тренера Арди Турана.