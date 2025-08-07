Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед першим матчем третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панатінаїкоса оцінив майбутнього суперника. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Передусім «Панатінаїкос» – дуже хороша команда, і я не можу зараз дати вам усі відповіді на запитання, але можу сказати, що вони ефективні завдяки фланговим навісам. Іноді прагнуть контролювати м’яч. Залежно від обраного рівня інтенсивності вони можуть діяти в різний спосіб, і ми готуємо кожного нашого гравця відповідним чином.

Наприклад, якщо на правому фланзі гратиме Тете, він частіше зміщуватиметься всередину. Якщо ж це буде Пельїстрі, він більше використовуватиме фланг. Тож їхня тактика та зони, де гратимуть футболісти, можуть змінюватися залежно від обраних виконавців. І, звісно, їхні фулбеки теж часто підключаються до атаки та роблять багато навісів.

Ми готові до всіх ігрових ситуацій. Саме так ми намагаємося будувати стратегію на матч, адже, коли протистоїш такій команді, як «Панатінаїкос», потрібно бути готовим до всіх аспектів та елементів гри.

Футбол прекрасний із фанатами, у такій атмосфері. І замість того, щоб боятися такої атмосфери, ми намагаємось отримувати від неї задоволення і сприймати це як досвід. Замість того, щоб виступати на порожніх аренах без уболівальників, я вважаю, для нас це величезний досвід – грати в такій атмосфері. І, на мою думку, дуже гарно, що вболівальників «Панатінаїкоса» так добре знають і високо цінують у всьому світі.