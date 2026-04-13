Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував нічийний результат у центральному матчі 23-го туру УПЛ проти ЛНЗ. Наставник відзначив інтенсивність гри та якісну роботу суперника, а також пояснив зміну ігрового малюнка після перерви. Слова наводить пресслужба гірників.

Хотів би привітати ЛНЗ з дійсно чудовою роботою, яку вони виконали. Це дуже чіпка команда, яка створила багато проблем. Ми проаналізували їхній стиль футболу, і гра відбувалася за двома сценаріями. У першому таймі вони дуже тиснули на наші ворота та якісно реалізували ту величезну кількість кутових, що ми дозволили їм заробити. Ми зуміли відзначитися двічі завдяки закиданням на Траоре, який притримав мʼяч, зігравши корпусом, та створив по суті дві чудові нагоди для своїх партнерів по команді.

У другому таймі сценарій подій відбувався на нашу користь – ми завдали багато ударів, які, на жаль, не зуміли конвертувати у забиті мʼячі. Тож я, звісно, не дуже радий тому факту, що ми втратили два очки, однак безмежно пишаюся хлопцями й тим обсягом роботи, який вони виконали.

Попереду на нас очікує дуже складне протистояння в Лізі конференцій УЄФА з АЗ Алкмар, а після також дуже важливий матч із житомирським Поліссям, яке, на моє переконання, є найкращою командою України з точки зору того футболу, що вони намагаються будувати, і взагалі тренерської роботи. Тому на нас, безумовно, очікує ще одне надзвичайно цікаве, інтенсивне й виснажливе протистояння.