Головний тренер Шахтаря Арда Туран підбив підсумки першого матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій, у якому гірники розгромили нідерландський АЗ Алкмар з рахунком 3:0. Попри впевнений результат, фахівець залишився незадоволений певними діями команди у першому таймі. Слова наводить пресслужба гірників.

Це був непростий матч, чесно скажу. Я не думаю, що 90 хвилин відображають рахунок, тому що в першому таймі ми не могли грати так, як хотіли, проти схеми 5–4–1. Нам потрібні були підключення центральних захисників із м’ячем. Наші «вісімки» були далеко і потрапляли в пастки між лініями. Ми не могли отримати ті ситуації один в один, яких прагнули.

Гравці АЗ Алкмар більше володіли м’ячем, і їхня трійка в обороні часто змінювала структуру гри, що створювало нам проблеми. У другому таймі ми були агресивнішими, хотіли відчути, що означає чвертьфінал. Але для нас це непросто, бо ми не відчуваємо, що граємо на своєму стадіоні, тому це складно емоційно.

У другому таймі ми краще були готові до оборони після втрати м’яча, були агресивнішими в пошуку рішень, а коли забили перший гол, змогли знаходити деякі переходи. Ми повинні залишатися скромними. Зарозумілість нас знищить, тому що ми знаємо, наскільки складною буде атмосфера там.

Я дуже поважаю суперника та всіх їхніх гравців. Не можу сказати, що задоволений на всі 100%, але сьогодні ми почуваємося добре. Попереду на нас чекає дуже складний матч, проте можу сказати, що наразі ми в хорошій позиції.