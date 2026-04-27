Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу над Кудрівкою (3:1) у матчі української Прем’єр-ліги. Наставник гірників відзначив прогрес у грі команди, проте вказав на недоліки, пов’язані з насиченим графіком. Слова наводить пресслужба гірників.

Туран підкреслив, що попри впевнену перевагу в турнірній таблиці, яка наразі становить вісім очок, команда не розслабляється. Наступним викликом для донеччан стане перший поєдинок півфіналу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелес.

Я був задоволений першим таймом у нашому виконанні, початок другого тайму мене занепокоїв: це була втрата концентрації, що мені не подобається, тож над цим працюватимемо й детальніше розбиратимемо на аналітичних заняттях. Варто розуміти, що це був третій матч протягом останніх днів, тому іноді гравці можуть трохи втратити фокус. Моя роль полягає в тому, аби їх підштовхнути.

Сьогодні наше турнірне становище краще, ніж було вчора. Це позитивний сигнал, але загалом ми продовжуємо рухатися за тактикою від гри до гри. Зараз наш наступний суперник — це опонент у півфіналі Ліги конференцій Крістал Пелес, тому від цієї хвилини ми повністю концентруємося на підготовці до цього протистояння.