Туран – про поразку від Крістал Пелес в ЛК: «У моєму словнику немає слова «здаватися»
Наставник Шахтаря підтримав своїх підопічних після невдачі в першому матчі
близько 3 годин тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував поразку від Крістал Пелес (1:3) в першому матчі півфіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.
Цитує Турана прес-служба UEFA.
«Результат розчаровує, але в матчі були моменти, коли я був задоволений своїми гравцями. У нас були моменти, і не забуваймо, що ми грали проти великої команди з сильними атакувальними гравцями та чудовим тренером.
У моєму словнику немає слова «здаватися» – ми зробимо все можливе в матчі-відповіді, а там побачимо, що буде».
Матч-відповідь півфіналу ЛК між Шахтарем та Крістал Пелес відбудеться 7 травня в Лондоні.
