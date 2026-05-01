Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував поразку від Крістал Пелес (1:3) в першому матчі півфіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Цитує Турана прес-служба UEFA.

«Результат розчаровує, але в матчі були моменти, коли я був задоволений своїми гравцями. У нас були моменти, і не забуваймо, що ми грали проти великої команди з сильними атакувальними гравцями та чудовим тренером.

У моєму словнику немає слова «здаватися» – ми зробимо все можливе в матчі-відповіді, а там побачимо, що буде».