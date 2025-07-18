Туран – про війну в Україні: «Не вірю, що людське життя повинне бути настільки знеціненим»
Тренер Шахтаря закликав світових лідерів припинити дивитися на людський капітал як на комп'ютерну гру
близько 22 годин тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився позицією щодо війни в Україні.
Ми намагаємося бути відкритими для спілкування наскільки це можливо. Звісно, мій перший пріоритет – тренувати «Шахтар», але ми також хочемо бути причиною радості для людей. Тому працюємо в цьому напрямку.
Я навіть не вагався ні секунди. У своєму житті я проходив через важкі часи. Я не той хлопець, який мав просте життя. Я усім серцем, усією своєю сутністю і всім тілом на боці українського народу. І не лише з українським народом – я на боці всіх, хто сьогодні страждає від подібних трагедій, чи то в Газі, чи в інших куточках світу.
Хочу побажати всім світовим лідерам миру й співчуття. З тими технологіями, які має людство сьогодні, я не вірю, що людське життя повинне бути настільки знеціненим і коштувати так дешево. Закликаю світових лідерів перестати дивитися на людські життя так, ніби це комп’ютерна гра.
Усім серцем підтримую людей. Я жива людина. І я завжди роблю те, що кажу. Поза футболом – усе, що б ми не пережили, ми переживемо це разом. І щиро сподіваюся, що мир настане якнайшвидше, – заявив Туран в інтерв'ю Tribuna.com.
Усі перипетії навколо матчу кваліфікації Ліги Європи, аналіз і огляд гри – на сторінці події Ільвес – Шахтар на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.
Туран також назвав завдання Шахтаря у новому сезоні.
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