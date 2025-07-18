Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився позицією щодо війни в Україні.

Ми намагаємося бути відкритими для спілкування наскільки це можливо. Звісно, мій перший пріоритет – тренувати «Шахтар», але ми також хочемо бути причиною радості для людей. Тому працюємо в цьому напрямку.

Я навіть не вагався ні секунди. У своєму житті я проходив через важкі часи. Я не той хлопець, який мав просте життя. Я усім серцем, усією своєю сутністю і всім тілом на боці українського народу. І не лише з українським народом – я на боці всіх, хто сьогодні страждає від подібних трагедій, чи то в Газі, чи в інших куточках світу.

Хочу побажати всім світовим лідерам миру й співчуття. З тими технологіями, які має людство сьогодні, я не вірю, що людське життя повинне бути настільки знеціненим і коштувати так дешево. Закликаю світових лідерів перестати дивитися на людські життя так, ніби це комп’ютерна гра.

Усім серцем підтримую людей. Я жива людина. І я завжди роблю те, що кажу. Поза футболом – усе, що б ми не пережили, ми переживемо це разом. І щиро сподіваюся, що мир настане якнайшвидше, – заявив Туран в інтерв'ю Tribuna.com.