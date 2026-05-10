Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран підбив підсумки переможного сезону-2025/26 в українській Прем'єр-лізі. Наставник зазначив, що команда не лише виконала головне завдання керівництва, а й зуміла зберегти фірмовий ігровий стиль клубу. Слова наводить пресслужба гірників.

Окрім внутрішньої арени, Туран відзначив успішні виступи команди у єврокубках, де «гірники» цього сезону дійшли до півфіналу Ліги конференцій.

Передусім завоювати титул – це просто неймовірне відчуття! І, відповідаючи на ваше запитання, це й була та ціль, яку поставило переді мною керівництво клубу. Але найважливіший нюанс полягав у тому, що ми повинні були здобути його, граючи як Шахтар, у тій стилістиці футболу, до якої історично Шахтар привчив своїх вболівальників. Це означає домінувати на мʼячі, бути проактивними та постійно створювати небезпеку біля чужих воріт. І я радий, що нам вдалося цього досягти. Разом із тим дуже важливою ціллю є залучення молодих виконавців, їхній розвиток та становлення, і, на моє переконання, нам також вдалося досягти цієї мети. Нескромно скажу, але, як на мене, ми дуже достойно представили Україну на євроарені цього сезону. І ми можемо дійсно пишатися цим сезоном.

Важливо також враховувати ті обставини, які нас супроводжували. Як на мене, немає достатньої кількості слів, аби описати складність нашої кампанії – як у чемпіонаті, так і у єврокубкових баталіях, оскільки нам постійно доводилося стикатися з непростими умовами логістики. І стосовно моїх гравців, я хочу сказати, що вони дійсно виконали роботу, яку можна занести в категорію надлюдських. Оскільки за всі ті старання, усю ту фізичну готовність, яку вони демонстрували від гри до гри, попри заповнений календар, я можу лише безмежно їм вклонитися.