Турецькі ЗМІ відзначають значний прогрес українського центрального захисника Арсенія Батагова у складі Трабзонспору і припускають, що його продаж може стати вигідним для клубу.

Керівництво та тренерський штаб бордово-синіх задоволені зростанням 23-річного футболіста та впевнені, що в майбутньому зможуть отримати за нього солідну суму при трансфері.

«Батагов може принести Трабзонспору один із рекордних трансферних доходів за весь час існування клубу. Український захисник приєднався до турецької команди в 2024 році, поступово адаптувався і став незамінним гравцем. Незважаючи на юний вік, він має напрочуд зрілий характер і глибоке розуміння гри. Він твердо стоїть на ногах і з кожним днем все краще інтегрується в команду. У міру того, як покращується гра Арсенія, росте і його ринкова вартість. Цього літа 23-річний гравець отримав безліч листів із пропозиціями про трансфер. Відомо, що за ним стежать команди європейських грандів», – повідомили в Günebakış Haber.

