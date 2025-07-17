Сергій Стаднюк

У матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи Партизан здолав АЕК, але програв у серії пенальті.

Після поразки 0:1 у першій зустрічі белградці були змушені атакувати і зрівняли загальний рахунок у другому таймі завдяки голу Угрешича на 69-й хвилині. Проте справжня драма розгорнулася на останніх хвилинах основного часу. Кіпріоти здобули право на пенальті, проте , Ангельскі не реалізував його.

На 104-й хвилині Понс все ж вивів гостей уперед, однак Партизан не здався: Йованович знову вирівняв становище на 118-й хвилині. У серії післяматчевих пенальті кіпріоти виявилися точнішими – 6:5. Драматична серія завершилася бійкою з червоною карткою.

АЕК вийшов до другого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграє проти словенського Цельє. Партизан вилетів до Ліги конференцій, де на другій стадії зустрінеться з Олександрією. Перший матч відбудеться 24 липня, а гра у відповідь – 31-го числа.

Ліга Європи. Перший раунд кваліфікації, матч-відповідь

Партизан – АЕК Ларнака 2:1 (0:1 – перший матч, 5:6 – пен.)

Голи: Угрешич, 69, Йованович, 118 – Понс, 104

Раніше стало відомо, де Олександрія проводитиме номінально домашні матчі Ліги конференцій.