Павло Василенко

Трабзонспор продовжує активну роботу на трансферному ринку перед стартом нового сезону та розглядає варіант із запрошенням 29-річного Олександра Зінченка, повідомляє видання Taka Gazetesi.

Зазначається, що керівництво турецького клубу вже детально вивчає фінансовий бік можливої угоди, оцінюючи зарплатні очікування універсала, потенційні бонуси та загальний бюджет на літню кампанію.

Потенційному трансферу не має завадити навіть важка травма коліна, якої наш Зінченко зазнав у минулому сезоні під час виступів за Аякс, тому турки прагнуть підписати гравця для збільшення глибини складу.

Портал Transfermarkt оцінює вартість українського футболіста Аяксу у 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, Зінченко пропускає перший збір національної команди України за Андреа Мальдери через важку травму.