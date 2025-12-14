Турецький журналіст Білал Куреш наголосив, що український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков поступово додає у грі після не зовсім впевненого старту сезону.

Експерт відзначив його внесок у останньому матчі чемпіонату Туреччини проти Гезтепе, де Трабзонспор переміг 2:1, а Зубков відзначився результативною передачею.

«Зубі повернувся. Зубков, який отримав похвалу за свою гру після переходу минулого року, не міг досягти бажаного рівня з початку сезону.

Пас, який він віддав Піні в останньому матчі, та асист, який він зробив на Мучі, стали сигналом того, що він повертається до своєї колишньої форми. Особливо вражаючим був його асист перед голом Мучі», – написав Куреш на своїй сторінці в Х.