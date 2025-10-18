Сергій Стаднюк

Завершилися матчі суботи, 18 жовтня, в рамках восьмого туру французької Ліги 1.

Ніцца вдома переграла Ліон. Господарі стартували потужно: Бар відкрив рахунок уже на 5-й хвилині, але Шулц доволі швидко зрівняв. Тут же Діоп знову повернув своїй команді перевагу. Після перерви «ткачі» мали шанс відігратися – на 53-й хвилині Мейтленд-Найлз не реалізував пенальті. Натомість Будауї майже одразу довів рахунок до 3:1. Шулц лише на останніх хвилинах оформив дубль, дещо підсолодивши пігулку.

Монако на виїзді зіграв унічию з Анже. Після рівної боротьби Монако вийшов уперед на 72-й хвилині завдяки точному удару Балогуна. Здавалося, що все йде до перемоги монегасків, але господарі вирвали нічию під завісу гри. Шериф зрівняв рахунок, встановивши остаточний рахунок.

Марсель у рідних стінах розтрощив Гавр. Гості шокували Велоодром голом Кехти у першому таймі, проте вже за десять хвилин Готьє Льоріс отримав вилучення і пенальті у свої ворота. Ґрінвуд реалізував вирок. А у другому таймі англієць влаштував голепад, оформивши покер. З 88-ї хвилини розпочалося справжнє божевілля, хоч воно і не вплинуло на підсумковий результат. Важ і Мурільйо у складі господарів, а також Абдулає Тура за гостей, додали ще три до скарбнички голів цього поєдинку.

Марсель набрав 18 очок і одноосібно очолив турнірну таблицю. ПСЖ Іллі Забарного відстав на один бал. Ліон (15) – четвертий, Монако (14) – п’ятий.

Ліга 1, восьмий тур

Ніцца – Ліон 3:2

Голи: Бар, 5, Діоп, 35, Будауї, 55 – Шулц, 29, 90+5

Анже – Монако 1:1

Голи: Шериф, 85 – Балогун, 72

Марсель – Гавр 6:2

Голи: Ґрінвуд, 35 (пен.), 67, 72, 76, Важ, 88, Мурільйо, 90+4 – Кехта, 24, Абдулає Туре, 90+2

Вилучення: Готьє Льоріс, 34