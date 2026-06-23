«У кожній хмарі є проблиск світла»: Роналду висловився про історичний дубль у матчі з Узбекистаном
Форвард став абсолютним рекордсменом своєї країни за голами на Мундіалях
близько 2 годин томуПідписатися в
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував розгромну перемогу над командою Узбекистану (5:0) у другому турі чемпіонату світу 2026 року.
У цьому поєдинку 41-річний футболіст відзначився дублем, забивши на 6-й та 39-й хвилинах. Завдяки цим голам Роналду довів свій бомбардирський доробок на Мундіалях до 10 м'ячів і став найкращим голеадором в історії португальської збірної на чемпіонатах світу. Наводить слова офіційний сайт FIFA.
Я дуже щасливий. Але для мене найважливіше — це наша робота і впевненість, яку ми продемонстрували. Команда показала дійсно хорошу гру і значно додала. Як то кажуть, у кожній хмарі є проблиск світла. Звичайно, особисто для мене рекорди завжди приємні, але моя мета завжди — допомогти національній команді досягти своїх цілей.
Свій наступний матч на груповому етапі ЧС-2026 збірна Португалії проведе 28 червня проти Колумбії.
Випередив навіть Мессі! Гол у ворота Узбекистану дозволив Роналду встановити рекорд чемпіонатів світу.
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