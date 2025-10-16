Мадридський Реал розглядає варіант придбання воротаря Порту Діогу Кошти, якщо українець Андрій Лунін покине команду. Про це повідомляє іспанське видання Bernabeu Digital.

При цьому португалець не єдиний кандидат на роль дублера Тібо Куртуа. У пріоритеті клубу — 20-річний вихованець Реала Фран Гонсалес, який виступає за Реал Кастілью. Якщо ж знадобиться більш досвідчений голкіпер, мадридці готові звернутися до Кошти.

Цього літа Діогу Кошта вже фігурував у шорт-листі Манчестер Сіті, але трансфер не відбувся. Порту раніше заявляв, що готовий відпустити гравця за 75 мільйонів євро.

Ситуація з Луніним поки що залишається невизначеною. Українець не може закріпитися в основі Реалу через постійну присутність Куртуа у воротах. Нестача ігрової практики уповільнює його розвиток, і в клубі чекають, що незабаром Лунін ухвалить рішення про майбутнє.

Реал лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Барселону на два очки. Наступний матч команди Хабі Алонсо відбудеться 19 жовтня на виїзді проти Гетафе.

Раніше повідомлялося, що Алонсо не розраховує на зіркового захисника Реала.