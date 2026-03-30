У Манчестер Юнайтед визначились із кандидатурою головного тренера команди
Боси клубу на тлі довіри вирішили взяти паузу
близько 2 годин тому
Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік з високим ступенем імовірності позбудеться приставки «виконувач обов'язків» і отримає повноцінний контракт. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.
Згідно з даними джерела, фахівцеві вдалося налагодити тісний контакт як з керівництвом клубу, так і з гравцями манкуніанців.
На тлі виниклої довіри боси МЮ вирішили призупинити пошуки нового тренера і взяти паузу, щоб детально проаналізувати перспективи довгострокового співробітництва з Карріком.
На сьогодні Манчестер Юнайтед набрав 55 очок і розташовується на третьому місці в таблиці АПЛ.
Нагадаємо, Каррік став біля керма команди у січні цього року, змінивши на цій посаді Рубена Аморіма.
Раніше стало відомо, що хорватський спеціаліст Ігор Тудор залишив Тоттенгем.
