Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік з високим ступенем імовірності позбудеться приставки «виконувач обов'язків» і отримає повноцінний контракт. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

Згідно з даними джерела, фахівцеві вдалося налагодити тісний контакт як з керівництвом клубу, так і з гравцями манкуніанців.

На тлі виниклої довіри боси МЮ вирішили призупинити пошуки нового тренера і взяти паузу, щоб детально проаналізувати перспективи довгострокового співробітництва з Карріком.

На сьогодні Манчестер Юнайтед набрав 55 очок і розташовується на третьому місці в таблиці АПЛ.

Нагадаємо, Каррік став біля керма команди у січні цього року, змінивши на цій посаді Рубена Аморіма.

Раніше стало відомо, що хорватський спеціаліст Ігор Тудор залишив Тоттенгем.