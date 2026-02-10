У Португалії повідомили справжнє ставлення Моурінью до Судакова
Півзахисник збірної України може втратити місце у старті
близько 1 години тому
Португальський журналіст та футбольний коментатор Бруно Франсіско поділився подробицями про те, як наставник лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью оцінює гру Георгія Судакова.
Український півзахисник перейшов до «орлів» у серпні 2025 року з донецького Шахтаря. Сторони оформили угоду на правах оренди із включеною опцією обов'язкового викупу за підсумками сезону 2025/26.
«Моурінью ніколи не хотів і не хоче бачити Судакова та Шельдерупа у стартовому складі; їх поява була зумовлена обставинами. Травма Енцо, і особливо травма Ріоса, відкрили цей шлях.
Залишається тільки дивитись, що Жозе робитиме далі після того, коли повернуться гравці, які більш підходять під його стиль», – написав журналіст в соціальних мережах.
Раніше повідомлялося, що топ-клуб Серії А цікавиться Судаковим.