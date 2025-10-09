У донецькому Шахтарі підбили підсумки голосування за найкращого футболіста вересня.

На думку вболівальників, звання гравця місяця заслужив бразильський півзахисник Педріньо, який зібрав 48 відсотків голосів і залишив позаду Ізакі Сілву, Луку Мейрелліша та Артема Бондаренка.

У вересні Педріньо відзначився двома голами. Загалом у поточному сезоні він провів 16 матчів за клуб, у яких записав на свій рахунок чотири забиті м'ячі та чотири результативні передачі. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 7 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Арда Туран звернувся до керівництва Шахтаря з проханням придбати гравця збірної Азербайджану.