Перша ракетка України Еліна Світоліна (10 WTA) прокоментувала перемогу над Поліною Кудерметовою (108 WTA) у своєму стартовому матчі на хардовому турнірі WTA 500 у Вашингтоні (США).

У флешінтерв'ю на корті Світоліна поділилася враженнями від повернення на хард, подякувала вболівальникам за підтримку та оцінила майбутнє протистояння з Александрою Еалою (28 WTA). Слова наводить ВТУ.

Я намагалася бути повністю зосередженою на матчі. Звичайно, перший матч, хард, усе нове. А суперниця ще й зіграла кілька матчів у кваліфікації та першому колі. Тож це добре, коли ти пропускаєш перше коло, але іноді отримати ігрову практику теж непогано. Справді приємно було знайти свою гру та подачу ближче до кінця матчу, я просто щаслива, що пройшла у чвертьфінал.

Дуже дякую вболівальникам. Бачити багато українських прапорів – це дуже зворушливо для мене, а представляти свою країну – це завжди викликає мурашки по шкірі. Дякую, що залишилися, і побачимося завтра.

Що стосується наступної суперниці, то Еала грала справді добре, провела хороший сезон на траві, і це була непроста битва для мене. Але завтра – нове покриття, нова країна, нове місто. Це новий виклик, і, сподіваюся, я зможу почерпнути трохи впевненості з сьогоднішнього матчу та перенести її на завтра.