Журналіст іспанського порталу El Gol Digital Андрес Гусман поділився думкою, які плани головний тренер каталонської Жирони Мічел будує на українського форварда Владислава Ваната.

«Владислав Ванат — один із нових талантів, яких Жирона запросила до команди, і Мічел сподівається, що він стане їхнім зірковим бомбардиром. Після того, як пішов Артем Довбик, клуб ретельно шукав схожого гравця на цю позицію. Вони сподіваються, що це буде цей українець, який демонструє великі надії та зможе вразити.

Пам'ятаймо, що Владислав Ванат – гравець, який прибув до ФК Жирона з великими очікуваннями. Його прихід був захопливим з усіх боків, оскільки він нападник, який продемонстрував кілька вражаючих виступів до свого трансферу. Мічел – один із тих, хто найбільше сподівається, що він стане ключовим гравцем, оскільки це покращить його бачення».