УАФ — про масовану атаку рф: «Близько 1000 дронів і ракет летіли на цивільну інфраструктуру»
В організації наголосили на цинічності атак по цивільних об'єктах
близько 3 годин тому
Українська асоціація футболу відреагувала на масштабний обстріл українських міст з боку рф.
В організації підкреслили, що ціллю країни-агресорки знову стала цивільна інфраструктура, що призвело до руйнувань та жертв серед мирного населення.
росія масово атакувала українські міста: близько 1000 дронів і ракет летіли на цивільну інфраструктуру впродовж доби
Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина, Житомирщина, Хмельниччина, Львівщина, Івано-Франківщина.
Постраждали діти і дорослі, історичні будівлі, пологові будинки, цивільні будинки.
УАФ висловлює співчуття усім загиблим внаслідок дій країни-терористки і бажає швидкого одужання усім постраждалим.
