УАФ створила новий елітний дивізіон для жіночих команд — Прайм Лігу
Старт відбудеться 17 липня
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська асоціація футболу створила новий елітний дивізіон чемпіонату України серед жіночих команд — Прайм Лігу. Турнір стартує 17 липня 2026 року.
У дебютному сезоні зіграють вісім атестованих клубів: Колос, Кривбас, Ладомир, Металіст 1925, Пантери, Полісся, Сістерс та Шахтар.
Чемпіонат пройде у чотири кола (вдома / на виїзді). Кожна команда зіграє по 28 матчів, а загальна кількість ігор у сезоні складе 112.
Клуб, який фінішує на останньому місці, вилетить із Прайм Ліги напряму. Передостання команда дивізіону змагатиметься за збереження прописки в еліті у стикових матчах.
ФК Харків оголосив про відхід одного з найкращих легіонерів.
Поділитись