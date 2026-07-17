Денис Сєдашов

Українська асоціація футболу створила новий елітний дивізіон чемпіонату України серед жіночих команд — Прайм Лігу. Турнір стартує 17 липня 2026 року.

У дебютному сезоні зіграють вісім атестованих клубів: Колос, Кривбас, Ладомир, Металіст 1925, Пантери, Полісся, Сістерс та Шахтар.

Чемпіонат пройде у чотири кола (вдома / на виїзді). Кожна команда зіграє по 28 матчів, а загальна кількість ігор у сезоні складе 112.

Клуб, який фінішує на останньому місці, вилетить із Прайм Ліги напряму. Передостання команда дивізіону змагатиметься за збереження прописки в еліті у стикових матчах.

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