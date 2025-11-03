Сергій Разумовський

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після поразки у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (1:3) жорстко розкритикував суддівство в контексті епізоду з потенційним пенальті за фол проти Шоли Огундани. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Вибачте, але я не знаю, чого ми хочемо тоді досягати, над чим працює суддівський корпус... Мені вже зателефонувала не одна людина з суддівського корпусу, і всі сказали, що там був чистий пенальті. Тоді була би зовсім інша гра. Останній гол ми пропустили на контратаці, коли вже ризикували, пішли ва-банк. Але суддівство - це якесь свавілля. Олександр Шовковський

