Вінгер Динамо Владислав Кабаєв висловився щодо поразки в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (1:3). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Ми дуже погано розпочали поєдинок – це у нас вже якась не дуже хороша тенденція. Ми одразу пропускаємо, й потім доводиться докладати вдвічі більше зусиль. Або ж пропускаємо наприкінці гри. Ми поговорили у роздягальні, Андрій Ярмоленко сказав, що концентрація на початку та наприкінці поєдинку, особливо проти «Шахтаря», надзвичайно важлива, та, на жаль, ми її втратили.

Думаю, якраз швидко пропущений м’яч і зіграв свою роль. І знову, увімкнулися, почали грати на інших обертах вже після того, як пропустили другий м’яч. Це ненормально, та я не хочу зараз додавати негативу. Так неприємно програвати, особливо такому супернику, як «Шахтар», але ми не опускаємо голови та рук – усе буває. Це гра, це футбол, попереду ще багато матчів чемпіонату, тож нічого страшного не трапилося. Поразка, безумовно, неприємна, сьогодні буде безсонна ніч, але що поробиш.

Емоції? Звісно, з цим суперником по-іншому не можна, усі розуміють, що це «класичне» українського футболу, багато уболівальників приходять на такі матчі і у Києві, і у Львові. Усі ми дивилися поєдинки «Динамо» з «Шахтарем», коли були дітьми, та кожен з нас хотів взяти участь у такому протистоянні. Сьогодні якраз про це задумався, адже тепер я сам учасник такого двобою. Мабуть, якби не війна, людей прийшло б набагато більше, атмосфера була б ще яскравішою. Ми витратили багато емоцій, у нас є час, щоб їх відновити, адже зараз відчуваю більше негативу, ніж позитиву.