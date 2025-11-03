Захисник Динамо Тарас Михавко прокоментував поразку в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (1:3). Слова футболіста передає пресслужба клубу з посиланням на ПРОФУТБОЛ Digital.

Важкий матч. Ми знали, що він буде важчим за попередній, тому що вони після поразки будуть грати агресивніше, ми цього й очікували. Я думаю, що в першу чергу зіграв роль швидко пропущений м'яч, який ми пропустили на третій хвилині. Він вплинув негативно, і в першому таймі, можна так сказати, не дуже в нас пішла гра.

У другому таймі ще створювали деякі моменти, після другого пропущеного хотіли зрівняти, але це футбол. Тому дякую всім вболівальникам, хто нас підтримував. На жаль, сьогодні не вийшло.

Я думаю, що впливає те, що пропустили ми гол. У попередній грі ми також пропустили, але не в першому таймі, а на початку другого. І розуміємо, що треба відіграватись як мінімум. А до пропущеного голу не знаю, чого нам не вистачає. Будемо розбиратися й аналізувати. Виходить так, що коли пропускаємо, починаємо грати агресивніше й моменти створювати.

Найжорсткіше Класичне останніх років? Можливо, ще було, коли ми тут 2:2 зіграли, була також емоційна гра. А так, мені здається, що так – ця гра була одна з найбільш агресивних.