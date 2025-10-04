Нападник збірної України U-20 Матвій Пономаренко поділився емоціями у зв'язку з перемогою в матчі третього туру групового етапу юнацького чемпіонату світу-2025 проти Парагваю (2:1) та виходом до плей-оф. Слова автора переможного голу команди передає пресслужба УАФ.

Особиста мотивація була шалена, тому що був день народження в мами, а наступного дня – у моєї дівчини. Тому було сильне бажання забити, виграти й вийти з групи. Забити м’яч – це найкращий подарунок, який можна було собі придумати. Тут усі команди дуже сильні, але й у нас чудовий колектив. Ми приїхали й налаштовувалися на перемоги.

У нас сильний тренерський штаб, який дає нам вказівки, що і як робити. Він обирав правильну тактику на кожну гру, вивчав і налаштовував нас на кожного суперника. Після матчів розбирали їх. Тому й такі результати. Я вважаю, що кожен гравець виходив із надмотивацією. Адже це чемпіонат світу, можливість показати себе. Надто в нас в країні така ситуація. Ми билися за всю нашу націю, за всю Україну. Хочу подякувати всім, хто боронить нашу державу й надає нам можливість знаходитися тут.

Щодо виходу на заміну, то ми напередодні обговорювали це з тренером. Він сказав, щоб я налаштовувався. Ще раз підкреслю, що в цьому матчі я був дуже мотивований. У мене з’явився шанс, і я ним скористався – забив м’яч і приніс команді перемогу.